Il Papa stasera sarà a Veglia pasquale

(Di sabato 30 marzo 2024) 12.08 E' stata confermata dalla Sala Vaticana la presenza diFrancesco allain programma nella Basilica di San Pietroalle 19.30. Ieri sera il Pontefice ha rinunciato a presenziare la via Crucis al Colosseo per preservare la salute,sia perché era affaticato dalle due ore di celebrazioni per la Passione del Signore nella Basilica, sia per evitare di esporsi al freddo e all'umidità durante la via Crucis. Domani ilè atteso alle 10 per la Messa in piazza San Pietro e alle 12 per la Benedizione Urbi et Orbi.