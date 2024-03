Il padre di Andrea Papi | ucciso un anno fa dall’orsa Jj4 in Trentino | “Mio figlio morto innocente e schernito sui social”

(Di sabato 30 marzo 2024) Carlo: “Contro il mio ragazzo cattiverie e calunnie in Rete”. E accusa: “I veri responsabili sono gli amministratori locali che non sgestire questi animali, pretendo giustizia”

Grandi emozioni per il neo papà Andreas Muller che ieri, lunedì 18 Marzo, è diventato genitore insieme a Veronica Peparini di due splendide gemelline: Penelope e Ginevra. Dopo aver condiviso il ... (isaechia)

Carlo Papi : “Contro il mio ragazzo cattiverie e calunnie sui social”. E accusa: “I veri responsabili sono gli amministratori locali che non s anno gestire questi animali, pretendo giustizia” (repubblica)

Il padre di Andrea Papi: «Mio figlio come Gesù, morto innocente» - Il ragazzo di 26 anni venne ucciso dall'orsa Jj4: «E’ stato abbandonato dalle istituzioni che avrebbero dovuto proteggerlo. Per noi familiari una via crucis continua». Una messa e una fiaccolata a un ...altoadige

Il papà di Andrea Papi: «Mio figlio come Gesù, morto innocente» - Il ragazzo di 26 anni venne ucciso dall'orsa Jj4: «E’ stato abbandonato dalle istituzioni che avrebbero dovuto proteggerlo. Per noi familiari una via crucis continua». Una messa e una fiaccolata a un ...giornaletrentino

Il padre del ragazzo ucciso un anno fa dall’orsa Jj4 in Trentino: “Mio figlio come Gesù, morto innocente e schermito” - Carlo Papi: “Contro Andrea cattiverie e calunnie sui social”. E accusa: “I veri responsabili sono gli amministratori locali che non sanno gestire questi ...repubblica