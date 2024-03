Il Napoli si mette in ginocchio contro il razzismo | l’Atalanta resta in piedi e vince 3 a 0

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 30 marzo 2024) I giocatori delsi sono messi inprima della partitarispolverando il rito nato nel football americano del “taking the knee”il. Una coreografica protesta, mentre risuonava l’inno della Serie A, che voleva essere di solidarietà nei confronti del compagno di squadra Juan Jesus dopo l’assoluzione del giocatore dell’Inter Francesco Acerbi per le presunte offese razziste che avrebbe rivolto al difensore brasiliano. Anche il pubblico dello stadio Maradona e’ stato coinvolto con lo speaker che ha invitato a urlare ‘No al’ mentre in precedenza l’attore Marco D’Amore, affiancato dal baby-attaccante azzurro del 2009 Mohamed Mane Siek, aveva letto un manifestole discriminazioni avvertendo che ...