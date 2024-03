Il Napoli si inginocchia e non si rialza più | Ata-tanta al ‘Maradona’ | CLASSIFICA

(Di sabato 30 marzo 2024) Ilin ginocchio prima e durante la partita. E’ andato in scena il primo match della 30ª giornata del campionato di Serie A e allo stadiosi è registrato il blitz dell’Atalanta. Lo scontro dal profumo Champions si è sbloccato già nel primo tempo con un uno-due micidiale della squadra di Gasperini. Nel pre-partita è andata in scena l’iniziativa deldopo le polemiche della partita contro l’Inter sul caso Acerbi-Juan Jesus. Il difensore dell’Inter è stato assolto per mancanza di prove dalle accuse di razzismo. La partita Prestazione da grande squadra dell’Atalanta sul difficile campo dei campioni d’Italia. Da una parte Raspadori, Osimhen e Politano, dall’altra Pasalic, Miranchuk e Scacamma. Il primo tempo è tutto di marca ospite: la squadra di Gasperini piazza l’uno-due micidiale con Miranchuk e ...

