Il Napoli pesantemente contestato al Maradona | i posti Champions un miraggio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 30 marzo 2024) Anche l’Atalanta espugna il(3-0) e mortifica una squadra impresentabile. È mancato in tutto il. Merito di un’ottima Dea. Ilsaluta a testa bassa e incassa fischi copiosi e l’invito degli ultrà ad andare prima a lavorare e poi “via da”. L’Atalanta si rilancia per lacon i gol Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners. Bologna e Roma sono chiamate a rispondere, ma l’Atalanta sembra essere pronta per lo sprint di primavera. Ilresta a -9 dalla zonadivenuta ormai un