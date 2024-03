Il Napoli e il capitano Di Lorenzo sanzionati per un clamoroso gesto di protesta contro l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 30 marzo 2024) Il club ha manifestato dissenso per l'assoluzione di Acerbi dall'accusa di razzismo nei confronti di Juan Jesus. Lo ha fatto in maniera esplicita anchel'Atalanta, dicendo no a ogni forma di discriminazione ripudiando le iniziative di Federazione e Lega e coprendo la fascia diufficiale.