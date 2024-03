“Il mio professore mi ha scritto via mail che la mia gonna ‘incoraggia fantasie’ È una molestia” | lo sfogo di un’universitaria fa il giro del web

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Sta facendo ildel web il video di denuncia di una giovane studentessa americana che ha condiviso sui social unoin cui racconta dellaricevuta da ununiversitario di 75 anni che, dice, “si può configurare come”. Un racconto non nuovo per molte donne che però ha scosso il mondo di Tiktok, tanto che il video ha raggiunto oltre un milione di utenti. Abby Hicks, questo il nome della studentessa, ha raccontato di aver ricevuto unaper la valutazione della presentazione del suo progetto nella quale ille “consigliava” di non mettere in futuro gonne corte che avrebbero potuto “distrarre i partecipanti”. “Sono sicura al 95% che si tratti di molestie sessuali”, racconta la tiktoker ai follower mostrando anche la ...