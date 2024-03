Il Milan è ancora sul pezzo | espugnata Firenze con Loftus-Cheek e Leao Non basta Duncan

Fiorentina-Milan , gara molto importante per i rossoneri. Il Diavolo cerca altri punti fondamentale. ancora gol per Lofus-Cheek. Assist Leao (pianetamilan)

Leao a DAZN: "Ora sono un uomo grazie al Milan. Complimenti a Chukwu" - Leao: "Futuro Non lo so ancora, ma il Milan è la mia casa. Voglio vincere qualcosa qua" Rafael Leao, numero 10 del Milan, è… Leggi ...informazione

Leao show, Milan passa a Firenze. Incubo Marusic: Juventus sempre più in crisi - Qui Milan, Pioli: "Milan non si lascia. Inter Non ci sono 14 punti di differenza". Qui Juventus, Allegri: "Non si può prendere gol così alla fine" ...affaritaliani