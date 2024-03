Il Liverpool preferisce Amorim rispetto a De Zerbi come alternativa ad Alonso

(Di sabato 30 marzo 2024) Sito inglese: Ilha dovuto cambiare la direzione della ricerca di un successore di Jurgen Klopp questa settimana, con Xabi, il loro obiettivo principale, che ha confermato che sarebbe rimasto alla guida della squadra del Bayer Leverkusen oltre questa estate. Secondo quanto riferito, i loro obiettivi alternativi sono Roberto Dedel Brighton e Hove Albion e Rubendello Sporting Lisbona, e mentre l’esperienza di Dein Premier League è vistaun vantaggio, secondo L’eco dil’obiettivo preferito per i Merseysider a questo punto è. Il 39enne allenatore portoghese ha attualmente la sua squadra in testa alla classifica della Liga Portogallo con un punto di vantaggio sul Benfica, e sembra ...

L'IA può migliorare la tattica nel gioco del calcio Il Liverpool e altri scommettono di sì - La squadra inglese si è rivolta a una fonte inaspettata di consigli per battere calci d'angolo di successo, un sistema di intelligenza artificiale chiamato TacticAI. L'introduzione dell'intelligenza a ...lescienze

Liverpool - Atalanta: storia della partita - Il sito del calcio europeo, UEFA.com, è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche, e l'organo di governo del calcio in Europa. La UEFA organizza alcune delle competi ...it.uefa

L’Intelligenza Artificiale scende in campo per prevedere i calci d’angolo. Test del Liverpool - TacticAI è in grado di prevedere con precisione quale giocatore riceverà per primo il pallone e quale sarà il risultato dell’azione ...giornaletrentino