Il giudice scoperto a drogarsi? È ancora al lavoro

(Di sabato 30 marzo 2024) In Calabria il caso di un magistrato che faceva uso di stupefacenti. Sospeso per un anno, è tornato al

Inter, Zoro attacca Acerbi: "Esca allo scoperto, si prenda le sue responsabilità" - Anche Marco André Zoro ha voluto dire la sua sul caso Acerbi-Juan Jesus. L'ex calciatore ivoriano, tra i simboli della lotta al razzismo, ha parlato a Il Mattino e non le ha mandate a dire: "La senten ...sportmediaset.mediaset

Spacciava droga da casa sua. Pusher arrestato dai carabinieri - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, concordando con la richiesta del Pubblico Ministero titolare dell’indagine, potendo esaminare gli accertamenti sulle plurime cessioni ...lanazione

Il giudice che si droga scoperto e "graziato" - Nicola Gratteri, oggi procuratore a Napoli, ha puntato il dito contro i politici proponendo per loro i test attitudinali e pure quelli per rilevare consumo di alcol e droga. Forse, Gratteri non sapeva ...ilgiornale