Il giovane Berlusconi | arriva la docuserie su Netflix tra immagini indite e varie testimonianze

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 30 marzo 2024) Nelle primedel trailer si vede un giovanissimointervistato da Mike Buongiorno che gli domanda: «Ti occupi bene di tante cose, distribuzione, editoria, cinema, calcio, costruzioni, come fai non lo so, ma non ti è mai venuto in mente di entrare in politica?». Secca la risposta: «