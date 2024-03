Il disastro di De Laurentiis è completo | l’egolatria gli è costata un flop economico E ci toccherà Italiano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 30 marzo 2024) Napoli-Atalanta è finita come ogni persona di buon senso sapeva da giorni. L’Atalanta ha vinto tre a zero. Fischi al Maradona. Addio Champions, il Napoli rischia di rimanere proprio fuori dall’Europa. È anche la prima sconfitta in campionato di Calzona. Garcia si conferma per distacco il miglior tecnico della stagione. Il primo tempo è stato di disarmante facilità per la squadra di Gasperini che ha segnato due gol a una difesa che definire addormentata è un complimento. Inspiegabilmente si sono fermati (anche Meret, errore assurdo) sul gol dell’1-0 di Miranchuk per un fallo che non c’era; e poi sul 2-0 Juan Jesus ha perso un pallone da calcio amatoriale. A proposito, complimenti per l’iniziativa contro il razzismo prima del match. All’intervallo Calzona ha finalmente sostituito Traoré con Zielinski inspiegabilmente escluso anche in campionato dopo l’autolesionistica decisione di farlo ...