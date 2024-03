Il Cesena torna in Serie B dopo 6 anni | l’ultima impresa di Toscano | VIDEO

Il Cesena torna in serie B con quattro giornate di anticipo - Battendo all' "Orogel Stadium- Dino Manuzzi" il Pescara per 1-0 e in virtù della sconfitta della Torres in casa del Gubbio per 1-0, il Cesena di Domenico Toscano è promosso matematicamente in serie B.corrierecesenate

Il Cesena torna in Serie B. Il giorno di Pasqua un maxi speciale sulla stagione dei record con il Corriere Romagna - Con la vittoria contro il Pescara, il Cesena ritrova la Serie B al termine di una stagione da record. Per rivivere una stagione che resterà nella ...corriereromagna

Monza furioso: Palladino in silenzio stampa e Galliani attacca - Visualizzazioni: 1 Adriano Galliani ha parlato a margine della sconfitta della sua squadra (1-0) sul campo del Torino sulle polemiche arbitrali. L’immediato post-partita di Torino-Monza è bollente. I ...calciostyle