Il Brescia a Cosenza per un esame di maturità Orario e diretta tv

(Di sabato 30 marzo 2024) Collocato all’ultimo posto utile per accedere ai play off e con un punto di vantaggio su Sudtirol e Cittadella e due su Pisa, Reggiana e Modena quando mancano otto giornate alla fine della regular season, ilè chiamato a riprendere il suo cammino superando undavvero importante. Nel turno di Pasquetta, infatti, le Rondinelle torneranno al “San Vito-Marulla” di, dove alla fine della scorsa stagione sono stati sconfitti nella gara di andata dei play out (che si sono poi conclusi con la retrocessione sul campo dei biancazzurri). Dalla fine di quel triste spareggio-salvezza sono passati solo pochi mesi, ma da giugno sono cambiate molte cose in casa dele questo nuovo incrocio con i rossoblù calabresi può e deve essere l’occasione propizia per la squadra di Maran per dimostrare di avere ...