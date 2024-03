Il Benevento non va oltre l’1-1 con il Monterosi | l’attacco ‘light’ funziona a metà | difesa colpevole sul pareggio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 6 minutiRallenta ancora ilcon un punticino sul campo del(1-1) che ha il sapore di un brodino. Perun’ora i giallorossi hanno offerto una buona prova e avrebbero meritato qualcosa in più della sola rete messa a segno da Pinato. Ma nel calcio contano i dettagli e ancora una volta la truppa di Auteri si è sciolta sul singolo episodio subendo un gol sciagurato con laimmobile sugli sviluppi di una punizione (di facile lettura) dalla lunghissima distanza. Dopo l’1-1, la squadra non ha avuto la lucidità di proseguire nel fraseggio iniziando a gettare solo palle sterili in area con l’inevitabile spartizione della posta che ha consegnato il primo match-point alla Juve Stabia, prossimo avversario della Strega al ‘Vigorito’. SCELTE – Qualche segnale di possibili ...