Il 2024 da record delle banche d’Europa | volano profitti e dividendi | azioni ai massimi da sei anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 30 marzo 2024) I managergrandieuropee si apprestano a celebrare una Pasqua con un sorriso largo così. Giovedì, nell’ultimo giorno di scambi di Borsa prima della pausa per la festività, l’indice Stoxx Europe 600 Banks che misura la performance sui mercati dei maggiori istituti finanziari europei ha toccato infatti il livello più alto da seia questa parte. È il punto di arrivo di una stagione di, grazie soprattutto ai tassi d’interesse cresciuti senza sosta dal 2020 fino all’autunno scorso, oltre che della recente promessa aglisti di un ricco ritorno sull’investimento. Solo nell’ultimo anno il valore dell’indice europeoè cresciuto del 34%, osserva il Financial Times. La ragione di fondo, come detto, sta nel ...