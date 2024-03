Iannone | “Sono stufo della negatività dei social Sono felice | ma è solo l’inizio”

(Di sabato 30 marzo 2024) Il pilotaDucati è tornato in pista dopo la lunga squalifica per doping: "Partire così, avrei messo la firma"

Salerno, Rione Petrosino: si spara contro le finestre di un pregiudicato, indagini in corso - StampaSono in corso indagini da parte della Polizia per ricostruire quanto accaduto la notte scorsa nel Rione Petrosino a Salerno dove alcuni colpi di pistola Sono stati avvertiti dai residenti. Almen ...salernonotizie

Interviste: vai alla sezione - Il pilota Ducati dopo il rientro dalla squalifica per doping e il podio subito in Superbike: "Non ho voglia di inquinarmi con cose che non dipendono da me. Mi sento di poter dare ancora il meglio. E i ...gazzetta

Pasqua e Pasquetta sicura ad Avellino e provincia: il piano della Prefettura - Sono attivi i dispositivi interforze di sicurezza, pianificati per le Festività pasquali sul territorio della provincia di Avellino, nel corso della riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicur ...irpinianews