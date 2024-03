(Di sabato 30 marzo 2024) Ognidi campionato analizziamo, partita per partita, i giocatori che potrebbero regalare bonus e soddisfazioni al fantacalcio. Due...

Ogni giornata di campionato analizziamo, partita per partita, i giocatori che potrebbero regalare bonus e soddisfazioni al fantacalcio. Due... (calciomercato)

Ogni giornata di campionato analizziamo, partita per partita, i giocatori che potrebbero regalare bonus e soddisfazioni al fantacalcio. Due... (calciomercato)

Ogni giornata di campionato analizziamo, partita per partita, i giocatori che potrebbero regalare bonus e soddisfazioni al fantacalcio. Due... (calciomercato)

Ripresa della Serie A dopo la sosta nazionale - Dopo l'ultima pausa per le competizioni nazionali, la Serie A torna in primo piano con cinque partite della trentesima giornata in programma oggi, sabato 30 marzo. La giornata si apre con un incontro ...informazione

Calciomercato Hellas Verona, il terzino arriva dalla Francia - La Roma si priverà della presenza del difensore Evan Ndicka A Trigoria si sta discutendo seriamente del futuro del giocatore: ecco cosa potrebbe accadere. Lo scorso giugno, la Roma prese a parametro ...calciostyle

I fantaconsigli della 30ª giornata: Retegui, Pulisic, Fabbian, El Shaarawy, Dimarco - Ogni giornata di campionato analizziamo, partita per partita, i giocatori che potrebbero regalare bonus e soddisfazioni al fantacalcio. Due nomi per ogni squadra.calciomercato