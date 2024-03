I cattolici che cercano il Pd e la sindrome di Stoccolma

In attesa degli esiti dell’incontro tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente dem Stefano Bonaccini per fare il punto su liste e candidature in vista delle elezioni Europee, all’interno ... (ilfattoquotidiano)

Cosa mai può esserci di criticabile in un film che denuncia la pedofilia e fa luce su terribili traffici di minori a scopo sessuale? Di per sé niente, ovviamente: è compito del cin... Contenuto a ... (ilfoglio)

Si dice “sorpreso” del fatto che i “cattolici del Pd si lamentino della situazione in cui si trovano”. E spiega che in realtà per i cattolici non esiste una difficoltà a trovare una “casa”: “Io ... (secoloditalia)