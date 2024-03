I bimbi non portateli alla festa E volano coltellate | follia nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024)nel. Ha colpito il suocero con 5, al culmine dell'ennesima lite familiare, si allontana in auto, ma poi ci ripensa: torna indietro e chiede scusa con 'parole di confortò. A Casoria, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato, con l'accusa di tentato omicidio, un 31enne. La lite era scoppiata a causa di cattivi rapporti tra le famiglie e i suoceri. Il 31enne e la sua compagna, genitori di una bambina, erano stati invitati a unacon la richiesta, per tutti gli invitati, di non portare i figli. Il padre accompagna la bambina a casa dei propri genitori, ma la donna non è affatto d'accordo. Inizia la lite tra i due, mentre la bambina è nell'auto parcheggiata sotto casa dei nonni paterni. Madre e padre iniziano a insultarsi, lui cede e portano la piccola dai nonni materni ai ...