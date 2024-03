Highlights Napoli-Atalanta 0-3 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 30 marzo 2024) Glie le azioni salienti di0-3, match della trentesima giornata di. Nel primo tempo la squadra bergamasca di Gasperini va negli spogliatoi sul doppio vantaggio, tra i fischi del ‘Maradona’ per la squadra di casa. Miranchuk al 26? apre le marcature sfruttando un contatto tra Scamacca e Rrahmani e un tocco sbilenco di Pasalic. Ilreagisce con Osimhen, ma Carnesecchi è decisivo nel murare il centravanti (che segnò il suo primo gol inA proprio contro i bergamaschi). Nel finale del primo tempo c’è il 2-0. Scamacca sfrutta un errore di Juan Jesus e batte Meret dal limite dell’area. E nel finale c’è spazio anche per il 3-0 siglato da Koopmeiners. La corsa Champions dell’...

