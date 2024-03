Highlights e gol Tottenham-Luton 2-1 | Premier League 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 30 marzo 2024) Glie le azioni salienti di2-1, match della trentesima giornata di. Al 3? Chong porta in vantaggio gli ospiti e costringe gli Spurs a rincorrere. La squadra di Postecoglou però riesce a rimontare e lo fa con un autogol di Kabore al 51? e con il sigillo definitivo di Son Heung-Min all’86’. Ilsale a 86 punti in classifica. SportFace.

Il video con gli Highlights e i gol di Genoa-Frosinone , match valevole per la trentesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Succede tutto nel primo tempo al Ferraris: Gudmundsson apre le marcature su ... (sportface)

Gli Highlights e le azioni salienti di Chelsea-Burnley 2-2, match della trentesima giornata di Premier League . La squadra di Pochettino non riesce a conquistare tre punti nonostante la superiorità ... (sportface)

Juventus-Fiorentina 4-0, si aggrava la crisi viola | Highlights - Tre partite e niente punti per la Fiorentina reduce da quattro sconfitte consecutive e da una post season fino a questo momento completamente a secco che ...donnesulweb

Highlights e gol Torino-Monza 1-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO) - Gli Highlights e le azioni salienti di Torino-Monza 1-0, match della trentesima giornata di Serie A 2023/2024. Dopo un primo tempo senza emozioni, il secondo tempo è ben più emozionante. Il Toro è ...sportface

Vince il Napoli, salvezza rinviata per la Sampdoria | Highlights - Tutto rinviato per la Sampdoria, e indirettamente anche per il Milan, costretti a rimandare il proprio appuntamento con la quota salvezza che dipendeva ...donnesulweb