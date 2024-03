Highlights e gol Torino-Monza 1-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Glie le azioni salienti di1-0, match della trentesima giornata di. Dopo un primo tempo senza emozioni, il secondo tempo è ben più emozionante. Il Toro è pericoloso con un colpo di testa di Buongiorno su assist di Rodriguez, mentre ilrisponde con un altro specialista del gioco aereo, Djuric, che al 57? non inquadra lo specchio. La svolta arriva al 69?. Pessina trattiene in area Ricci, per Aureliano è rigore: dagli undici metri va Sanabria, che non sbaglia. Poco dopo Pessina, già ammonito, commette fallo sul solito Ricci e riceve il secondo giallo che lascia in 10 il. Nel finale ilchiede un calcio di rigore, ma Aureliano fa giocare. Finisce così: il...