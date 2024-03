Highlights e gol Chelsea-Burnley 2-2 | Premier League 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Glie le azioni salienti di2-2, match della trentesima giornata di. La squadra di Pochettino non riesce a conquistare tre punti nonostante la superiorità numerica dal 40? in poi per il doppio giallo ad Assignon. Al 44? Palmer sblocca il risultato su rigore e la serata sembra mettersi in discesa per i Blues. Al 47? però Cullen firma il gol del pareggio, prima del nuovo vantaggio siglato dal solito Palmer. A gelare per la seconda volta ilè O’Shea con il gol del 2-2 definitivo all’81’. SportFace.