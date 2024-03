Here | svelata la data di uscita del nuovo film di Robert Zemeckis con Tom Hanks

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 30 marzo 2024) È stata resa nota da Sony ladidi, ildiZemeckis. La pellicola arriverà il 15 novembre a New York e Los Angeles, il 22 novembre in altre città e infine il 27 novembre in tutti i cinema americani. Non sono ancora state rivelate, invece, le date per la distribuzione a livello internazionale, che sarà curata da Miramax. La pellicola avrà come protagonisti Tom Hanks e Robin Wright, la cui ultima collaborazione col registaZemeckis risale ai tempi di Forrest Gump, nel 1994. Fanno parte del cast anche Paul Bettany, Kelly Reilly e Michelle Dockery. Una scena di Forrest Gump, fonte: Paramount PicturesIlè tratto dal celebre fumetto di Richard McGuire, pubblicato nel 1989 sulla rivista Raw; la sinossi della ...