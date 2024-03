Heidi Baci | colpo di scena | matrimonio al Grande Fratello albanese

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 30 marzo 2024)si sposa alVipdiper l’ex gieffina.celebrato in direttaè convolata a nozze alVipcon Romeo Veshaj. Dopo l’esperienza alitaliano (conclusa non senza polemiche), l’ex gieffina è approdata nel reality show del suo Paese d’origine. Qui, all’interno della Casa, ha conosciuto Romeo, con il quale ha costruito fin da subito un legame molto speciale. E nelle scorse ore i due hanno deciso addirittura di sposarsi, con una sorpresa celebrato in diretta. Il...