Hamas | No a pace senza ritiro da Gaza

(Di sabato 30 marzo 2024) 16.10 Non ci saranno accordi sugli ostaggi israeliani catturati dail 7 ottobre"una completa fine dell'agaggressione, il ritorno degli sfollati, il completodalla Striscia die l'arrivo degli aiuti". Questo quanto si legge in una nota diffusa danel canale Telegram dell'organizzazione politica palestinese. La nota, in cui si dice che l'obiettivo finale è uno Stato palestinese, è stata diffusa nel "Giorno del la terra" che ricorda i caduti palestinesi negli scontri con l'Idf del 30 marzo 1976.

Benjamin Netanyahu, un "re Mida" a rovescio - Gli obiettivi ufficiali della guerra nella Striscia di Gaza sono lo smantellamento delle capacità militari e governative di Hamas, il ritorno a casa degli ostaggi e il ripristino della pace e della ...globalist

Diplomazia Pontificia, verso l'Urbi et Orbi di Pasqua: i possibili temi - Si parla di una iniziativa per la pace che si terrà in Vaticano nella seconda settimana dopo Pasqua, si parla di altri incontri di ambasciatori per affrontare la questione della guerra in Ucraina (ma ...acistampa

La Pasqua 2024 in Terra Santa: tra croce, guerra e speranza di pace - La croce, la guerra e la speranza di pace La Pasqua in Terra Santa sta vivendo un momento ... City e nei quartieri di al-Qarara e al-Amal di Khan Yunis, la roccaforte di Hamas nel sud della Striscia.theitaliantimes