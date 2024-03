(Di sabato 30 marzo 2024) Riapre l'arteria del Vomerola paurosa frana di fine. Per qualche giorno via Cimarosa resterà col doppio senso.

Lucca, 29 gennaio 2024 – Alle 12 in punto di ieri, il via libera. Dopo quasi mille giorni di emergenza. E’ stato Riaperto al traffico ieri mattina l’incrocio semaforico tra viale San Concordio , ... (lanazione)

Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 Questa mattina, alle ore 10, il ponte provvisorio sul Sisto ha Riaperto i battenti al traffico , segnando la fine di un breve periodo di chiusura necessario per ... (dayitalianews)

Ha riaperto al traffico via Morghen dopo la voragine del 21 febbraio - Riapre l’arteria del Vomero dopo la paurosa frana di fine febbraio. Per qualche giorno via Cimarosa resterà col doppio senso.fanpage

riaperto il ponte sul Fratta a Valli Mocenighe, era chiuso da un anno - Un cantiere durato un anno, con non pochi disagi per automobilisti e residenti. Da ieri, venerdì 29 marzo, il ponte sul Fratta a Valli Mocenighe è di nuovo percorribile.mattinopadova.gelocal

Leuca, riapre ai pedoni il ponte del Ciolo: paesaggio mozzafiato a portata di clic - A partire da oggi sarà possibile ripercorrere, a piedi, il Ponte del Ciolo, nel comune di Gagliano del Capo, ad una manciata di chilometri da Santa Maria di Leuca. Nei giorni ...quotidianodipuglia