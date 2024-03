Guglielmo Bosca conquista il titolo italiano di SuperG - Guglielmo Bosca ha conquistato oggi il titolo italiano di SuperG nella giornata conclusiva della prima fase degli Assoluti, dedicata alla velocità, sulla pista Schoneben di Sarentino, in provincia di ...adnkronos

Sci alpino, Guglielmo Bosca vince il titolo italiano di superG. Eterno Innerhofer sul podio - Guglielmo Bosca ha conquistato il titolo italiano di superG, imponendosi sulla pista Schoeneben di Sarentino (in provincia di Bolzano). Il 30enne dell'Esercito si è imposto con il tempo di 1:06.52 e h ...oasport