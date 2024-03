Guerra a Gaza | gli Usa lamentano attriti con Israele Ma Biden continua a spedirgli armi per mld di dollari

(Di sabato 30 marzo 2024) Nella notte raid israeliani si sono susseguiti senza sosta nella Striscia di. Decine i palestinesi rimasti uccisi, fra cui 15 persone, per lo più donne e bambini, rifugiate in un centro sportivo dove si trovano accalcati centinaia di sfollati di. Anche se più che unaquella alla quale stiamo assistendo ha i tratti di una atroce e spietata rappresaglia mossa dall’odio e dalla vendetta. Un conflitto costellato di contraddizioni che emergono ogni giorno, ad ogni passo, ad ogni dichiarazione. Segui su affaritaliani.it

A Londra corteo per il cessate il fuoco a Gaza: "Stop the massacre" - Roma, 30 mar. (askanews) - Manifestazione a Londra durante il fine settimana di Pasqua per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. I partecipanti, suonando tamburi e scandendo slogan come "Freedom for ...libero

Washington Post: "Da Usa nuovo invio bombe e caccia a Israele" - Dall'inizio della Guerra, dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, sono stati 33mila i palestinesi uccisi a Gaza. La scorsa settimana il dipartimento di Stato ha autorizzato anche il trasferimento di ...adnkronos

Gaza, esercito israeliano colpisce altre infrastrutture di Hamas - Non si arresta l'ondata di raid israeliani sulla Striscia di Gaza. Nelle scorse ore le Forze di difesa dello Stato ebraico hanno diffuso un nuovo video in cui ...lapresse