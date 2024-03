Guerra a Gaza | domani al Cairo riprendono i colloqui per la tregua tra Israele e Hamas

(Di sabato 30 marzo 2024) Secondo media egiziani e internazionali, riprenderanno domenica 31 marzo ialtraper lae il rilascio degli ostaggi. Intanto, l'Oms lancia l'allarme: "Novemila pazienti devono essere evacuati daurgentemente per cure".

Nella notte raid israeliani si sono susseguiti senza sosta nella Striscia di Gaza . Decine i palestinesi rimasti uccisi, fra cui 15 persone, per lo più donne e bambini, rifugiate in un centro sportivo ... (affaritaliani)

Eurofighter italiani schierati Nella base polacca di Malbork hanno effettuato ieri una doppia intercettazione di aerei russi nel Mar Baltico. Frammenti di un drone di Mosca trovati in Romania. Il ... (ilsole24ore)

Stop lezioni «per la Guerra a Gaza»: dopo Pioltello, il caso dell'Università di Siena. L'ira del centrodestra - Dai banchi di scuola alle aule universitarie. Un altro stop per la festa del Ramadan: l'Università per stranieri di Siena ha annunciato che sospenderà la didattica il prossimo ...ilmessaggero

Gli USA inviano altre armi a Israele: più di 2.000 bombe da sganciare su Gaza - Nonostante la crescente spaccatura con il governo israeliano e le preoccupazioni per un'offensiva militare a Rafah, negli ultimi giorni l'amministrazione Biden ha autorizzato… Leggi ...informazione

Gaza, un dentista trasforma una tenda in una clinica di fortuna - Roma, 30 mar. (askanews) - Una tenda trasformata in una clinica di fortuna. A Gaza, Najdat Saqer, dentista, si è organizzato al meglio per continuare a curare i pazienti a Nusseirat, nel centro della ...affaritaliani