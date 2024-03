Guerra a Gaza | domani al Cairo riprendono i colloqui per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas

(Di sabato 30 marzo 2024) Secondo media egiziani e internazionali, riprenderanno domenica 31 marzo ialtraper la tregua ae il rilascio degli ostaggi. Intanto, l'Oms lancia l'allarme: "Novemila pazienti devono essere evacuati daurgentemente per cure".

Eurofighter italiani schierati nella base polacca di Malbork hanno effettuato ieri una doppia intercettazione di aerei russi nel Mar Baltico. Frammenti di un Drone di Mosca trovati in Romania. Il ... (ilsole24ore)

Nella notte raid israeliani si sono susseguiti senza sosta nella Striscia di Gaza . Decine i palestinesi rimasti uccisi, fra cui 15 persone, per lo più donne e bambini, rifugiate in un centro sportivo ... (affaritaliani)

Gaza, un dentista trasforma una tenda in una clinica di fortuna - Roma, 30 mar. (askanews) - Una tenda trasformata in una clinica di fortuna. A Gaza, Najdat Saqer, dentista, si è organizzato al meglio per continuare a curare i pazienti a Nusseirat, nel centro della ...affaritaliani

‘I miei colleghi sono ormai zombie. Mettiamo i pezzi di persone nei sacchi, ma non hanno più identità’: il racconto del medico italiano a Gaza - I medici che vagano “come zombie” per le corsie di ciò che rimane degli ospedali, mentre fuori, nelle città della Striscia di Gaza, si assiste a “un gioco al massacro, dove si sta perdendo qualsiasi c ...ilfattoquotidiano

Terza Pasqua di Guerra, una via crucis senza resurrezione - Dall’Ucraina a Gaza al Mar Rosso nessuna colomba di pace, soltanto missili e bombe nel cielo della Pasqua cattolica che coincide col Ramadan islamico. La tragedia della Guerra oscura le festività, mol ...formiche