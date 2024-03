Gudmundsson | a ogni gol il prezzo aumenta | un rischio per l’Inter – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 30 marzo 2024) Albertcontinua a segnare gol a raffica con la maglia del Genoa, l’ultimo realizzato oggi su rigore contro il Frosinone. Di lui e del suo futuro ne ha parlato Gianluca Di Marzio su Sky Sport, consideratoesse anche del. LIEVITA IL– Le grandi prestazioni di Albert, ultima su tutti quella messa in mostra oggi contro il Frosinone, non faranno altro che far lievitare ildel suo cartellino. Questo è il pensiero di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, riguardo il suo futuro: «La sua valutazione aumenterà dopo questa prima stagione in Serie A. Sarà uno dei giocatori più discussi la prossima estate. La speranza è che resti nel nostro campionato, ma di questo passo c’è ilche vada a giocare in Premier League». ...