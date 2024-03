“Guardate dove sono” Greta e Sergio dopo il Grande Fratello | si sono fatti vedere così

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 30 marzo 2024) Alsiformate diverse coppie quest’anno e una è quella formata daRossetti eD’Ottavi. Entrambi entrati ‘in corsa’ al reality di Alfonso Signorini,arrivati fino alla fine. Eanche stati eliminati insieme la sera dell’ultima puntata. La loro storia è cominciata un po’ in sordina perché, al momento dell’entrata in gioco dell’imprenditore romano, la ex single di Temptation Island era da poco uscita dalla relazione con Mirko Brunetti e si trovava nel bel mezzo di un flirt con Vittorio Menozzi. Flirt, questo col modello, che però non è mai decollato. Poi l’ingresso diche ha cambiato tutte le carte in tavola. Ci...