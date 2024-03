Gruppo I M D | bilancio 2023 approvato con ricavi a 38 milioni di euro e utile netto di 2 | 5 milioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 30 marzo 2024) Grassobbio. IMD, ilbergamasco attivo a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini, chiude ilconche si attestano a 38di, in diminuzione rispetto a 41,8dello scorso anno ma in linea rispetto al range previsionale di 36-38comunicato nel novembre scorso. “Ilsi chiude in linea con quanto avevamo preventivato lo scorso novembre -commenta Aniello Aliberti, presidente e amministratore delegato di IMD-, con un andamento positivo per le controllate IMD Generators e Intermedical, e un rallentamento per Technix dovuto anche allo slittamento nel 2024 dell’ottenimento della ...