Grassina | in migliaia alla rievocazione della Passione di Cristo

(Di sabato 30 marzo 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 30 marzo 2024 – Inieri seraStorica diorganizzata dal CAT Odv in collaborazione con il Comune d Bagno a Ripoli. Moltissimi gli spettatoriVia Crucis lungo le strade del paese e platea piena per le scene recitate sulla collina di Bubè. Cinquecento i figuranti, donne e uomini didi tutte le età, che in abiti storici hanno messo in scena una “grande manifestazione di comunità, forte di una speciale sacralità civile”, come l'ha definita nei saluti di apertura il sindaco Francesco Casini, ringraziando associazione e volontari. Al suo fianco Daniele Locardi, presidente del CAT, che ha voluto rendere omaggio al direttore generaleFiorentina Joe Barone, che avrebbe dovuto partecipare in ...