Grande successo per il Memorial Vito Zito | sul palco tutti gli amici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Le Grazie, 29 marzo 2024 – È stato unanche quest'anno, il, andato in scena, con la sua seconda edizione, al 'Piccolo Teatro' delle Grazie. Nella sede della Forza e Coraggio, anche grazie alla sensibilità ed al contributo fattivo del presidente Filippo Fenelli, oltre che dei consiglieri della società, Giancarlo Calcagnini, Manuel Arena e del factotum Roberto Conti, è stato reso onore a, attore, autore comico e cantante per diletto, che aveva militato per molti anni nella compagnia laboratorio per lo studio della recitazione 'I Braccini Colti', diretta da Lorenzo Micoli, ideatore e direttore artistico della manifestazione, oltre che attore e regista nazionale di teatro, cinema e televisione, opinionista sportivo a 7Gold. ...