“Grande Fratello” | l’ex concorrente risponde a Rita Dalla Chiesa ma è subito bufera

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 30 marzo 2024) Personaggi tv. – Exdelcolpita e affondata su «X», ex Twitter. Il caso è esploso perché la giovane, nel cast dell’edizione appena trascorsa del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha risposto ad un tweet di. A seguire sono arrivate decine e decine di commenti. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Rebecca Staffelli, brutto episodio dopo il “GF”: cosa le è successo Leggi anche: Rosy Chin, la drammatica rivelazione dopo il “, ex volto di “Forum”, ha scritto un messaggio dedicato al “”. La conduttrice, non è la prima volta che commenta le ...