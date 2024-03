Grande Fratello | Alfonso Signorini elegge Beatrice Luzzi la concorrente migliore di questa edizione!

Heidi Baci si è sposata al Grande Fratello albanese con Romeo Veshaj. Dopo l’esperienza al Grande Fratello italiano (che è terminata non senza polemiche), l’ex gieffina è approdata nel reality show ... (metropolitanmagazine)

Beatrice Luzzi (US Endemol Shine) Vi abbiamo dato conto di tutte le variazioni in TV in questi giorni di Pasqua, ma proprio nella domenica che si celebra la resurrezione di Gesù sono confermati i ... (davidemaggio)