Governo Meloni | al via il rimpasto dopo le Europee | possibile uscita di sette ministri

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 30 marzo 2024) Sembra ormai più che probabile un maxidisubitole. In pole per le sostituzioni Raffaele Fitto che sarebbe "promosso" a Bruxelles e nei piani della premier Giorgiapotrebbe occupare la casella di vice presidente con delega alla Difesa. Si chiacchiera di "avanzamenti di carriera" in Ue anche per altri due componenti di, ovvero Giancarlo Giorgetti e Adolfo...