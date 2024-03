Gossip Uomini e Donne | famosa dama pronta a tornare nel programma? La confessione dopo essere tornata single

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 30 marzo 2024) Veronica Ursida, nota al pubblico per la sua partecipazione acomedel trono over, ha recentemente fatto notizia confermando la fine della sua storia d’amore con Vito Fiusco. La rivelazione è avvenuta durante un’intervista esclusiva rilasciata a Thomas Cardinali per TAG24, all’ingresso di un noto locale nella zona nord di Roma. Scopriamo nel dettaglio cosa ha raccontato la donna.: Veronica Ursida ritorna nel trono over? Veronica Ursida, con franchezza, ha ammesso la conclusione della sua relazione, affermando: “Non posso smentirla perché è la realtà dei fatti. Purtroppo anche le più belle favole finiscono e la nostra è finita.” Queste parole segnano la conclusione di un capitolo importante nella vita sentimentale dell’ex, ...