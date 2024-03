Goditi ancora una volta il ??tuo vino preferito prima che il cambiamento climatico lo stravolga

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 30 marzo 2024) In futuro le nostre bottiglie didiverranno sempre più preziose perché, forse, non sarà più possibile produrle. Uno studio comparso nella rivista Nature Reviews Earth and Environment, ripresa da Wired, delinea un quadro allarmante in cui l'aumento delle temperature globali e la diminuzione della disponibilità di acqua in molte regioni, stanno cambiando la geografia della viticoltura mondiale. «Stimiamo un sostanziale rischio di inidoneità (da moderato a elevato) per il 49-70% delle regioni vinicole esistenti, in funzione del grado di riscaldamento globale» si legge nell’articolo. Pochi gradi che fanno la differenza Il punto di non ritorno è individuato sull’innalzamento della temperatura mondiale di 2 gradi celsius. «In presenza di bassi livelli di riscaldamento globale (<2 °C), la maggior parte delle regioni vinicole tradizionali manterrà la propria idoneità, ...