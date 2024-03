Gli USA accolgono con favore la formazione del nuovo gabinetto palestinese

Capitali europee, ma anche Italia e mète più a lungo raggio, come Mar Rosso , Stati Uniti e Giappone. Sono queste le destinazioni dove i pratesi trascorreranno le festività di Pasqua, nonostante il ... (lanazione)

Mentre la diplomazia cerca di rimettere in moto i negoziati per un cessate il fuoco con Hamas a Gaza, il conflitto fra Hezbollah e Israele si inasprisce ulteriormente e coinvolge direttamente ... (quotidiano)

Il Consorzio Est Ticino Villoresi (ETVilloresi) ha deliberato il posticipo della reimmissione dell’acqua nei Navigli occidentali per consentire il completamento dei Lavori di ripristino spondale ... (ilgiorno)

Ideogram: il generatore d'arte AI che inserisce testo all'interno delle immagini - Generare una scritta stilizzata e colorata in 15 secondi è possibile con Ideogram, lo strumento AI che supera la generazione di immagini.punto-informatico

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 30 marzo - A quasi sei mesi dallo scoppio del conflitto, la guerra in corso a Gaza non accenna a fermarsi: dal 7 ottobre almeno 32.623 palestinesi sono stati uccisi e più di 75mila sono rimasti feriti durante le ...tpi

Ora legale, da stanotte avanti di un’ora gli orologi. L’Italia risparmierà circa 90 milioni di euro - . Un orologiaio sposta le lancette di alcuni orologi da parete in questa immagine d'archivio. Stanotte torna l'ora legale: si dorme un'ora in meno ma la luce dura di più Genova – Dalla notte in arrivo ...ilsecoloxix