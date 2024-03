Giovanni di Amici | chi è | le polemiche e che legame ha con il talent show

(Di sabato 30 marzo 2024) Il ballerinoTesse è uno dei due concorrenti didi Maria De Filippi al ballottaggio per l’eliminazione nella seconda puntata del Serale registrata giovedì 28 marzo e in onda sabato 30 su Canale 5. Insieme a lui a rischio esclusione c’è Marisol Castellanos, altra ballerina dalo cristallino.Tesse è la “quota latina” di questa edizione del. Nella passata edizione a vincereera stato proprio un ballerino di latinoamericano, Mattia Zenzola, e le speranze di moltissimi appassionati sono ora riposta inTesse. Che però si trova ora a vivere una svolta e potrebbe essere costretto a uscire dal programma. Chi èTesse? Il ballerino ha 19 anni ed è originario di Barletta, a ...

Sabato 30 marzo 2024 in prime time su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici . Stando alle anticipazioni, ad avere la peggio nella prima manche è stato il ballerino Nicholas ... (anticipazionitv)

Amici serale, le anticipazioni di stasera: dall'interruzione della puntata alle eliminazioni, cosa succederà - Nuovo appuntamento stasera in tv con il serale di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Registrata lo scorso giovedì, la puntata è stata ricca di colpi ...ilmessaggero

Anticipazioni “Amici” per questa sera 30 marzo: eliminati e liti in studio - La seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda il 30 marzo su Canale 5, promette scintille con un'eliminazione che toccherà il cuore ...piusanipiubelli

Amici 23 Serale, le anticipazioni della seconda puntata: ospiti, sfide ed eliminazioni - Oggi sabato 30 marzo 2024 torna il talent show di Maria De Filippi in prima serata su Canale 5: cosa succederà stasera, le manches e gli spoiler ...libero