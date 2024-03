Giovane Trovata Morta in Casa | Martedì l' Autopsia per Svelare le Cause del Decesso

(Di sabato 30 marzo 2024) Chieti - L', programmata perprossimo 2 aprile, si prefigge di fare luce sulle circostanze misteriose che hanno portato alla morte della28enne,senza vita nella sua abitazione. L'incarico per eseguire l'esame autoptico sulla salma di Marilea Cipolla, residente a Lanciano, sarà affidato al medico legale Pietro Falco. La tragica scoperta è avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 14:30, quando un amico con cui la ragazza condivideva l'appartamento in un condominio di via Panoramica ha rinvenuto il suo corpo senza vita nella camera da letto. La polizia ha già consegnato un primo rapporto al procuratore Miriana Greco, incaricata dell'inchiesta su questa morte improvvisa che ha scosso l'intera comunità. Nonostante i primi rilievi d'indagine escludano l'ipotesi di morte violenta, resta ...

Sono di due giovani, un uomo e una donna, i cadaveri trovati in un garage del quartiere Secondigliano, a Napoli . I due sono stati trovati in auto. Ieri sera si sarebbero recati a una festa e poi al ... (quotidiano)

CRONACA – Sorpreso a vendere dosi di hashish ad una donna di Isernia, Giovane arerstato dai Carabinieri - ISERNIA - Spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino extracomunitario arrestato dai Carabinieri.Ieri pomeriggio i militari della Sezione ...molisenetwork

Braghin: «Juventus Women, giovani, nuovo stadio, vi dico tutto» - dobbiamo trovare nuovi scenari per sostenerla». GIOVANI – «Il settore giovanile è una risorsa. Abbiamo quasi 200 ragazzine, molte in nazionale. Non avendo la Next Gen abbiamo un sistema di prestiti ...juventusnews24

Dalla Spagna sbarcano a Porto Torres 21 giovani grifoni - Protagonisti di LIFE Safe for Vultures, il progetto che mira ad assicurare la presenza e il benessere a lungo termine della popolazione di grifone in Sardegna ...unionesarda