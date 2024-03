Giocatori del Napoli si inginocchiano in campo contro il razzismo dopo il caso Acerbi-Juan Jesus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 “Urliamo tutti ‘No al!’”. Poco prima del fischio d’inizio di-Atalanta dallo stadio Maradona si è levato in cielo un grido di solidarietà, a pochi giorni dal. Con iche si sono inginocchiati durante l’inno in segno di protesta sul prato delda gioco, adottando la ‘Taking the Knee’ di origine Usa. Innon c’erano solo gli 11 titolari, ma anche tutta la panchina degli azzurri. Lo stesso stadio ha cambiato volto con le pubblicità sul bordosostituite dal fondo nero con la scritta: “No al– No to racism”. I, e l’intero stadio, si sono uniti in coro a sostegno della stella del ...