Ginocchia martoriate Orsini choc | Aldo Grasso lo stronca? Lui perde le staffe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024)losul Corriere della Sera e Alessandrole. In un post pubblicato sui suoi social, il professore spesso ospite di Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca, ha scritto: "Tutte le volte che ho uno scontro da Bianca Berlinguer,scrive un articolo su di me per il Corriere della Sera. Infatti erano mesi chenon scriveva niente su Bianca Berlinguer". Il riferimento è a un articolo comparso sul Corsera dal titolo "Berlinguer,e quella dose di ipocrisia che anima i talk". Nel postha scritto in tono velenoso: "Adesso ha scritto perché io – io che ho un cuore buono – avevo iniziato a preoccuparmi per le ...