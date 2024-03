Ghemon | nuove date per il fortunato tour Una cosetta così

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 30 marzo 2024)annuncia nuovi appuntamenti di Una, spettacolo che ha raggiunto già le 50 repliche in un anno Una carriera sempre in discussione e in evoluzione, il racconto di una maratona, di un momento durante la vita di coppia e la musica ad accompagnare le immagini. Dopo il successo delche ha attraversato la penisola questo inverno,annuncia nuovi appuntamenti di Una. Lo spettacolo, che ha raggiunto già le 50 repliche in un anno, fa incontrare su uno stesso palco musica, stand-up comedy e storytelling, mettendo d’accordo tutte le diverse anime dell’artista e performer in una narrazione personale, vivace, sempre autoironica, tra vita privata e carriera pubblica, tra passioni quotidiane e piccole o grandi delusioni. Una ...