Gerry Scotti | cosa succede dietro le quinte prima di Striscia | “Divento una macchina”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 30 marzo 2024) Il celebre conduttore finalmente vuota il sacco, neanche i suoi fan più incalliti erano a conoscenza di questo dettaglio. Ecco la verità. Dal prossimo 1 aprile tornerà a far coppia con Michelle Hunzikeril bancone dila Notizia,non vede l’ora di riabbracciare la collega. A lasciarle il posto è Francesca Manzini che lo ha affiancato di recente. Si rinnova perciò il sodalizio storico del tg satirico, per ben nove edizioni hanno avuto modo di condurre insieme. “Mi sento come quando tornavo a scuola dalle vacanze. Sono felice di rivedere la mia compagna di banco”, ammette.è uno dei conduttori storici dila Notizia, il celebre tg satirico di Mediaset – cityrumors.it (Fonte foto ANSA)In una lunga intervista concessa al ...