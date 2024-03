Genoa | Retegui ammonito e diffidato | ecco quale partita salta

(Di sabato 30 marzo 2024) Ilgiocherà la prossima trasferta di Verona, in programma domenica 7 aprile ore 18, senza Mateo. Il centravanti azzurro, infatti,...

Retegui e Gudmundsson sono la coppia d’oro del Genoa targato Gilardino: l’hanno dimostrato in Serie A e ora anche con le rispettive nazionali Retegui e Gudmundsson sono la coppia d’oro del Genoa ... (calcionews24)

Le parole di Domenico Criscito , ex capitano del Genoa ed attuale allenatore dell’Under 14, sulla stagione dei rossoblù Domenico Criscito , allenatore dell’Under 14 del Genoa , ha parlato della ... (calcionews24)

Genoa-Frosinone, la partita al Ferraris - Genova – Genoa in campo al Ferraris per il match con il Frosinone. Non ci sono novità di formazione, Gilardino torna al 3-5-2 con Sabelli e Spence sulle fasce, Messias mezzala con Badelj e Frendrup.ilsecoloxix

Genoa-Frosinone: presentazione e formazioni ufficiali - Sabato 30 marzo alle ore 15:00 al Luigi Ferraris andrà in scena Genoa-Frosinone, match valido per il trentesimo turno di Serie A. La compagine ligure è dodicesima con 34 punti all’attivo (otto ...datasport

Genoa-Frosinone LIVE (0-0). Squadra in campo con la quarta maglia e i pantaloni rossi - Con Vitinha indisponibile, Gilardino torna al 3-5-2 e schiera Vogliacco in difesa al posto di De Winter e conferma Spence esterno dal primo minuto. Anche Vasquez titolare dopo gli impegni in nazionale ...genova24